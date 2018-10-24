亞股漲跌互見、歐股反彈 美股盤前 道瓊期指跌近150點

亞股漲跌互見，歐股反彈，但市場氣氛仍保守；今 (24) 日美股盤前，三大指數期貨下跌，道瓊期指跌近 150 點。

台北時間週三晚間 6 點 20 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 149 點 (0.59%)，標普 500 期指下跌 0.66 %，那斯達克期指下跌 0.88%。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

同一時間，歐股則反彈上揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.54%，德國 DAX 指數上漲 0.29%，法國 CAC 40 指數上漲 0.64%，英國 FTSE 指數上漲 0.72%。

AT&T、波音和 UPS，預計於美股盤前，發布財報。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期也將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

週三亞股漲跌互見，上證綜指收漲 0.33%，深證成指收跌 0.39%；南韓 Kospi 指數收跌 0.40%，日經 225 指數收漲 0.37%；台股收跌 15.80 點 (0.16%)，至 9759.40 點。

昨日，歐盟駁回義大利預算計畫，為史上首見；若義大利反抗到底，明年將面臨巨額罰款。

受歐盟駁回義大利預算草案、沙烏地阿拉伯政治緊張局勢升高等利空因素影響，週二美股收低，道瓊指數一度重挫逾 500 點。

美國總統川普日前再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」