環球股災再現! 美股、A股、港股…連環跌

環球股災再現! 繼美股遭血洗，道指暴跌600點，納指重挫4.4%，標普跌超3%後；亞洲時段繼續承接跌勢，10月25日恒生指數開市報24766.72點，低開483.06點或跌1.9%，再次跌穿25000點水平；之後跌勢擴大。

其中開市跌幅較凌厲股只包括:騰訊(00700-HK)跌10.8港元或3.9%，報265元；中國海洋石油(00883-HK)亦跌3.5%或0.48港元，報13.1港元；海螺水泥(00914-HK)，開市曾跌5.4%或2.15港元，報37.5港元；創科實業(00669-HK)跌4.1%或1.75港元，報41港元；銀河娛樂(00027-HK)跌4.2%或1.8港元，報41.25港元；中國電信(00728-HK)跌4.4%或0.17港元，報3.69港元；舜宇光學歷02328-HK)跌8.5%或6.7港元，報71.8港元。

內地A股三大股指全線低開，滬指跳空低開跌逾2%，上證綜指開盤集合競價下跌2.40%，報2540.39;深證成指下跌2.79%，報7334.52;創業板指下跌3.02%，報1245.30。中國央行公告，今日開展1000億元逆回購操作，實現淨投放1000億元。

亞洲區其他市場亦顯著下挫，日股日經225指數開盤大跌1.9%，至21,676.83點。韓國 KOSPI指數大跌2.4%，報2,046.67，勢將進入熊市。稍早開盤的澳洲股市下跌近2%。

FTSE Russell全球市場研究董事總經理Alec Young表示：“宏觀形勢越來越被陰霾籠罩，這使企業2019年的盈利前景蒙上陰影。而儘管近幾周美股估值確實有所下降，羅素1000指數的預期市盈率降至16倍，但這並不意味著美股廉價，特別是如果明年盈利增長放緩程度超過預期的話。”

美國科技股普遍重挫，英偉達跌幅居前。英偉達收跌9.79%，奈飛收跌9.4%，亞馬遜收跌5.91%，Facebook收跌5.41%，微軟收跌5.35%，谷歌母公司Alphabet收跌5.18%。

壞消息亦頻生。美國 9 月新屋銷售按月下跌 5.5%至 55.3 萬間，創近兩年低位，市場憂慮當地經濟正隨利率上升而放緩，並影響來年的企業盈利。另外，歐羅受遜預期的歐洲區國家製造業PMI影響轉弱，間接推升美滙指數至逾 96.4 的兩個月高位。美國 10 年期國債孳息昨曾在亞洲市時段急回至 3.14 厘水平，債息下跌(需求增)的情況同在歐洲主要經濟體漫延。

歐盟正式駁回意大利的預算案後，意大利總理孔特表明不會為預算方案作出修改，令事態發展的不明朗性上升。同時美股季績期展開後，初步顯示企業收入增速出現放緩跡象，故在季績於本周密集公布前，資金追逐防守性資產的趨勢持續。

聯儲局風險監測和數據負責人警告槓桿貸款，稱聯儲局現在「更加密切關注」華爾街是否正在沒有充分保護的情況下追逐高風險交易。美國新建住宅銷量降至2016年以來最低水平，進一步說明房價承受力的低下正在擠壓需求。

美林美銀亦發表報告，警告市場「過山車」走勢可能會持續到2021年，市場將會長期波動，而標誌著熊市的19個指標中有14個已被觸發。

本輪牛市從2009年3月開始，是美國歷史上最長的牛市。有分析認為，最近的市場混亂是由多種因素引發，包括投資者正在考慮牛市的最終完結。而過往市場觸及頂峰時，有更高比例的熊市標誌被觸發；其中在過去7個牛市中，有4個牛市達到頂峰時，全部指標皆被觸發。該行又發現，當類似比例的指標被觸發時，標準普爾500指數平均上漲21個月後才達到峰值。

市場過山車再現，大家的流動性管好了沒有?!