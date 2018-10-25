搶先一步！日滬交所ETF通將達共識 中港ETF通傳須先推實名制

中港交易所買賣基金通 (ETF 通) 遲遲未能推出，卻可能被東京及上海 ETF 互掛捷足先登。但據日本傳媒報導，日本交易所集團 (JPX) 將與上海證券交易所相互上市「交易所交易基金」(ETF)。兩地交易所將配合本週五 (26 日) 舉行的中日首腦會談就此事達成共識，今後將正式展開磋商，敲定上市哪些 ETF。

報導指，這將是與東證股價指數 (TOPIX) 等日本主要股指連動的 ETF 首次在中國上市。日方希望借此獲取中國中產階層不斷擴大充裕資金。日本交易所將在日本國內推出在上海市場上市的 ETF，在中日之間強化交易所業務的合作。

ETF 是與股價指數和債券價格連動的交易所買賣金融商品，交易成本低，同時能夠在交易時間內隨時買賣。日本交易所集團旗下的東京證券交易所上市了超過 200 檔 ETF。

日本交易所計畫在中國上市日經平均指數和東證股價指數等交易量大的主力商品。由中國主要股票構成的上證 50 指數的 ETF 等已經在東證上市，今後將挑選日本國內投資者關心的上海證券交易所的 ETF 在日本上市。

據世界交易所聯合會 (WFE) 統計，2017 年 ETF 的成交額達 18 兆美元，過去 10 年間膨脹 5 倍。不過，東證僅佔 2%，與 ETF 大國美國相差甚遠，如果能夠獲取中國的資金，將有助於 ETF 業務的擴大。

《星島日報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，中國大陸不僅在謀劃與東京進行 ETF 互認，「滬倫通」也在密鑼緊鼓籌備中，大陸資本市場要「走出去」多了很多選擇，不止與香港接觸這一條路，也可以與其他國際金融中心合作。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則認為，因日本長期處於低利環境，東京與上海兩地 ETF 互認，比較吸引日本投資者買賣大陸 ETF，有利於資金流入大陸。

早前傳出大陸監管機構關注香港投資者身分並非實時識別，於是暫緩批准 ETF 互聯互通。不過，港交所 (0388-HK) 已於 9 月 26 日實施滬港通及深港通下北向交易(即滬股通及深股通)「實名制」，南向交易(即港股通)「實名制」也有望在今年年底前落實。

時任香港證監會主席的唐家成曾透露，證監會宣布在北向的互聯互通股票交易中，實施「實名制」後，中證監已給出頗好的訊息，下一步考慮批准「ETF 通」。

溫傑認為，「實名制」應不是發展中港 ETF 通的最大阻礙，因股市已可進行「實名制」，可參考相關機制運用在 ETF 通中。