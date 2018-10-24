安勤Q3業績優於預期 獲利率穩定 今年營收力求年增 EPS守3元大關

IPC 廠安勤 (3479) 第三季業績在 9 月份衝高之下，表現優於預期，單季合併營收達 12.78 億元，季增 10.2%，同比約持平。法人評估，第三季獲利率可望維持穩定，EPS 上探 0.8 元，展望第四季可望持穩第三季表現，全年營收力拼年增。安勤 9 月合併營收 4.67 億元，為今年新高紀錄，推升單季合併營收來到 12.78 億元，累計前三季合併營收 36.17 億元，年增率 1.68%。今年整體電子產業局勢複雜，先是被動元件缺貨價漲，下半年又碰上英特爾 CPU 短缺，業者急忙搶貨備料，拉升第三季的庫存水位。



此外，美中貿易戰雖對在台灣出貨的安勤衝擊不大，但終端市場景氣的問題可能衝擊產業市況，安勤嚴陣以待。整體而言，今年安勤業績未能回升到 50 億元之上，稍低於預期，但下半年受惠產業旺季來臨，加上美國投票機與博弈設備訂單出貨，仍將優於上半年。



短期來看，英特爾 CPU 缺貨的問題對主要以台灣為生產基地的中小型 IPC 業者是較大的挑戰，而在搶先備料之下，法人評估，安勤第四季業績仍可望持穩第三季表現，今年業績可望略優於去年的 48.5 億元，EPS 則可望逾 3 元。該公司上半年 EPS 1.53 元，年增率 54.5%。

