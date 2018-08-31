安勤IoT四大業務搶市 奪桃園市智慧交通標案

IPC 廠安勤 (3479) 在 IoT 世代下追求高成長，內部鎖定四大業務搶攻市場，包括智慧城市、智慧製造、智慧醫療與智慧零售，今年除智慧零售業務之外，智慧城市也有斬獲，拿下桃園市政府智慧交通專案訂單，成為挹注今年業績動能之一。此外，除了 IoT 市場持續佈局開發之外，傳統的硬體市場，今年主力仍為醫療業務，總經理張嘉哲表示，相關 ODM 訂單包括驗血機、超音波設備等，是今年醫療 ODM 業務的成長來源。至於美國投票機業務，第四季將有新案會陸續出貨，博弈設備業務也頗有斬獲。



張嘉哲表示，IoT 市場尚屬新興領域，很多業務均需要業者提供示範場域，提升終端客戶升級意願。如智慧零售解決方案業務，該公司就在台灣、東南亞市場均有多處示範個案。



而 IoT 市場該公司共有 4 大主軸，包括智慧城市、智慧製造、智慧醫療以及智慧零售。他說，智慧城市以交通市場為主，許多政府標案都在接觸中，近期成功案例則是桃園市政府的智慧交通標案。而相關 IoT 業務，目前逐漸有成果顯現，預計明、後年可望逐年增溫。



該公司上半年 EPS1.53 元，優於去年同期的 0.99 元，表現穩健，7 月營收為 3.83 億元，月增 2.9%，年增率 6.7%，累計前 7 月營收為 27.22 億元，年增率 3.3%，今年力拼成長格局。