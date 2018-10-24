聯電Q3每股賺0.14元 估Q4出貨與ASP均季減4~5%

受惠於電腦相關應用需求增加，加上產業旺季到來，晶圓代工二哥聯電 (2303)，第三季本季毛利率為 17.6%，單季每股普通股獲利 0.14 元，展望第四季，因中低階的智慧型手機銷售量持續走弱，晶圓需求將會趨緩，聯電預估，單季晶圓出貨量季減 4~5%、晶圓平均美元價格季減 4~5%，而平均毛利率也下滑到 15%。聯電 2018 年第三季財務報告，營收 393.9 億元，較第二季的 388.5 億元成長 1.4%，與去年同期的 377.0 億元相比成長 4.5%。第三季毛利率為 17.6%，單季歸屬母公司淨利為 17.2 億元，每股普通股獲利 0.14 元。



聯電總經理王石表示，在第三季，聯電晶圓專工營收達到 393.3 億元，較上季成長 1.4%，營業淨利率為 6.4%。整體的產能利用率來到 94%，出貨量為 180 萬片約當八吋晶圓。在八吋與十二吋成熟製程的產能利用率持續滿載運作下，也創造出 101.6 億元的現金流。



王石也提到，第三季聯電還看到電腦相關應用的需求增加，抵消了部分通訊市場的衰退；長期來看，工業應用市場和汽車領域的需求仍將持續不斷增長。而美商朗格公司是一家提供高性能電源和感應器解決方案的領導企業，該公司剛與聯電簽訂了一份長期合作協議，以確保該公司不斷增加的晶圓需求能獲得長期產能的支持。



展望第四季，王石提到，因為中低階的智慧型手機銷售量持續走弱，預計晶圓需求將會趨緩，聯電單季晶圓出貨量季減 4~5%、晶圓平均美元價格季減 4~5%，平均毛利率達 15%，單季產能利用率高於 87~89%，至於 2018 年資本支出估為 11 億美元。



王石也補充，近期國際貿易緊張局勢升級、全球原油價格上漲及新興市場貨幣持續貶值，在未來可能進一步加劇宏觀環境的不確定性。與此同時，聯電仍將繼續以提升投資報酬為目標，同時將先進技術的擴張放緩。