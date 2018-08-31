攻智慧零售市場 安勤提供整體解決方案 預計明年中起發酵

安勤 (3479) 搶攻智慧零售市場，以其軟硬體整合實力，攜手英特爾 (Intel) 與大聯大 (3702) 集團旗下的世平，共同開發智慧零售解決方案商機。安勤總經理張嘉哲指出，目前安勤智慧零售解決方案業務已有成效，預估明、後年逐年增溫。該公司負責智慧零售相關業務的協理劉張羣則表示，佈局至今，智慧零售解決方案成功案例包括德國漢堡的一間共 90 桌的西餐廳，國內三間火鍋店以及越南一間 3C 大賣場均導入。他認為，目前整個智慧零售市場還在醞釀教育的階段，預估明年中以後才會逐漸成熟。



安勤週五 (31 日) 攜手英特爾與世平舉辦「精準零售體驗會」，邀請多家零售業者與會，實際體驗智慧零售的高效率與成本效益。張嘉哲表示，世平作為一個老牌半導體與零組件通路商，對於智慧零售市場也是初試啼聲，希望結合安勤的整體解決方案，打開新商機。



而除了世平之外，他說，包括聯強 (2347)、中華電(2412)、遠傳(4904) 均為其合作通路夥伴，在東南亞則有與大型電信商 Orange 合作，共同推廣該公司的智慧零售解決方案。



此智慧零售解決方案除了過去傳統的硬體之外，軟件也是安勤自主開發，部分解決方案採用英特爾的物聯網開發套件 RRK。張嘉哲說，端視客戶需要哪種解決方案，安勤都可提供。而商業模式除了賣斷之外，後續的雲端平台服務則是高毛利率且源源不絕的收入來源。