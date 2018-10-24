【華冠投顧】幸運星-連續三天震幅百點!!築底期......洗得越兇，果然漲得越猛!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：3504 揚明光、2439 美律、6278 台表科、2492 華新科、2327 國巨

國際黑天鵝滿天飛：台海地緣政治風險 + 美國退出中程核武條約 + 美國投資人對企業獲利前景疑慮 + 歐盟駁回義大利赤字預算 + 沙國政治風險升高等五項因素，使昨日美股盤中狂瀉 550 點…… 還好拉尾盤收盤僅跌 125 點！台股早盤震盪激烈震幅百點！！先殺破底（9740 點），本週連續三天盤中都震幅百點，收盤小跌 15 點，成交量 1,234 億。今日金融、水泥、鋼鐵等傳產股最弱，如水泥 1101 台泥、1102 亞泥，金融 5871 中租 - KY、2891 中信金、2883 開發金、2881 富邦金、2886 兆豐金，紡織 1402 遠東新，鋼鐵 2002 中鋼，塑化 1326 台化、1301 台塑賣壓較大，而電子族群開始漸漸轉強！！這是一個好現象。如 2330 台積電盤止穩，幸運星週一在《股市幸運星》節目中說的光學有機會先動！！今日果然最火紅的是光學族群！！如本週一節目分享的 3441 聯一光⊕、6209 今國光、3362 先進光⊕。今天 3504 揚明光也急拉⊕…… 美中不足的是 MLCC 2327 國巨、2492 華新科，矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶這些人氣股依然持續破底！！

其他上漲個股有 5269 祥碩、2458 義隆電、3545 敦泰、6285 啟碁、2439 美律、6274 台燿、6278 台表科、1477 聚陽等……

【持續破底個股如下……】

被動元件：2492 華新科、2327 國巨、3624 光頡、2375 智寶、2478 大毅

矽晶圓：5483 中美晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶

其他：2455 全新、6451 訊芯 - KY、8112 至上、5351 鈺創、3035 智原、5871 中租 - KY、1312 國喬、9914 美利達、4123 晟德、2014 中鴻……

繼幸運星週一分享的「阿里巴巴，芝麻開門」的跌深反彈光學股！！快狠準！！愛賺多少自己決定…… 今日節目將分享基本面佳 + 法人較看好、有機會成為波段股的好股票…… 歡迎大家加 LINE 免費收聽《股市幸運星》節目……

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最後祝大家明日操作順利！！！

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