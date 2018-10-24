【豐銀投顧】波動過大反彈不易 等待量縮方可加碼

◆盤勢分析

這幾天，5 日線與月線的負乖離非常之大，一直都在 500 以上甚至更高，照一般過去的經驗，這個負乖離很容易很快出現反彈。但這一次卻一直無法出現像樣的反彈原因在於「會形成這麼大的負乖離，本身就發生了很大的事」。全球貿易戰造成的作害當然在短期之間還無法告一段落，筆者甚至認為，很有可能要拖到 11/6 美國期中選舉結束後，盤勢才會好轉。而在這之前，行情也很難有突破性的發展，再不就是來回震盪罷了，形成「多空都難為」的僵局。另一方面也由於恐慌指數 vix(原名是: 選擇權波動指數) 一直沒有有效的下降，也使得指數震幅一直都很大。因此未來若要真正的展開反彈，除了筆者研發的神奇動能指標必須出現至少一次的「極度量縮」之外，vix 指數也要下降才能讓盤勢真正恢復元氣進而走漲。

但筆者所說的，只是指數上的漲跌，除非是操作權值股或是期貨操作者，否則一般操作股票者而言，機會已經慢慢浮現。指數部份，筆者認為還會不斷的來回震盪至摩台結算前，久一點甚至要震盪到 11/6 美國期中選舉結果出來以後。但就個股的部份，昨天及今天在大盤震盪的情況下，跌停的家數也只有個位數，且有不少原先很弱勢的股票已經不再破底，例如光學族群股今天紛紛開始止跌，目前盤面最差的就屬被動元件族群及矽晶圓，但其他有許多族群雖然不見得有強彈，但至少也已經不再破底 (例如 6147 頎邦)，因此筆者認為未來會有一段時間股票會很好操作也不是胡亂猜測，因目前上市指數的融資水準等於 9000 點左右的水位，上櫃指數甚至是 3 年前的水位。如此的籌碼乾淨度可說是回到大漲之前的水位了，操作相對有利。

明天的大盤其實只要能站上 9790 點之上就可以稍微喘口氣，今天現貨創新低價 9667 但期貨 11 月份合約並沒有，且外資又加碼多單，顯見外資目前的操作是: 只要下跌就買，漲幅大一點就先出，屬於短線操作，這種方法我們也可以參考，雖然外資只是跑短線，但也代表他們在這邊還敢進場逢低買，也代表這邊應該有支撐。總之大盤的線型雖然很難看，不過這都是已發生過的事造成的型態，如果該進場時，還是要勇敢進場不要被影響，而在這之前都先觀望也不要急躁，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師