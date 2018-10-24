【華冠投顧】強彈還是破底，明天見

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨晚美股大怒神直下直上，今天台股學了也有八成像，量增長下影線守住 9740，一臉就是要強彈的長相，近期的反彈波是屬於最弱勢的往右彈，今天雖然電子股領頭力守不破線，但是直得注意的是金融與非金電指數雖然也收了下影線，但收盤是收破盤整低點的，而且大盤的 KD 目前持續處在鈍化區內，仍然屬於強空格局，因此整體來說算是強中帶弱，明天若無法強彈化解，就要留意今天的下影線低點若跌破，短線套牢區會變的明確，後勢還是要留意週線等級的修正走勢可能。

結論：明天只能強攻化解短線空方力道。

●類股方面

在電子股翻紅的狀態下，2330 台積電今天量增收跌，一度挑戰本月低點 227，接下來看法一樣，227 若收破會形成新的套牢區，而金融股今天跌幅最重的則是 2891 中信金 - 2.63%，破線收最低要特別留意接下來金融股的走向，而蘋果概念股前天就有提醒靠近反壓，6153 嘉聯益，6147 頎邦這兩天進入整理期，比較特別是 6456 GIS-KY 今天大跌 7%，一些反彈到月線的個股要特別留意反壓。

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