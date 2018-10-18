三大法人合賣超62.23億元 外資已連10賣 擁題材傳產股成避風港

台股今日下跌 25.41 點，收在 9953.73 點，成交值 952.29 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 63.23 億元，其中外資賣超 35.22 億元，也是外資連續第 10 天賣超，個股方面則以長榮、台灣高鐵、大成鋼等擁題材傳產股受青睞，成為大盤震盪資金的避風港。

今日自營商賣超 23.21 億元，投信賣超 4.8 億元，外資及陸資賣超 35.22 億元。三大法人合計賣超 63.23 億元。

期貨方面，外資投信今日站在空方，外資布局空單 1.04 萬張，未平倉口數降至 2.15 萬口，投信加碼空單 281 口，空單未平倉來到 2.77 萬口，僅自營商回補 802 口多單，空單未平倉口數為 3.89 萬口。

以個股表現來看，由於貨櫃航運需求升溫，相關個股後市備受期待，期中龍頭長榮今日或外資及投信青睞，今日聯袂買超，此外，基本面佳的台灣高鐵、大成鋼、遠東新，也成為大盤震盪時期，外資、投信資金的避風港。

外資買超第一名台企銀 1.23 萬張，第二名台灣高鐵 9138 名，第三名大成鋼 5171 張，第四名華通 3786 張，第五名元大寶滬深 3608 張，第六名元大台灣 50 反 1 3498 張，第七名宏碁 3472 張，第八名欣興 3355 張，第九名長榮 3277 張，第十名元大金 3144 張。

外資賣超第一名元大滬深 300 正 2 1.85 萬張，第二名大同 1.35 萬張，第三名開發金 1.32 萬張，第四名南亞科 1.02 萬張，第五名華新 8012 張，第六名富邦上 2 7578 張，第七名仁寶 6730 張，第八名永豐金 4939 張，第九名元大台灣 50 4213 張，第十名東元 3815 張。

投信買超第一名合晶 1075 張，第二名台表科 976 張，第三名長榮 943 張，第四名遠東新 927 張，第五名同欣電 556 張。

投信賣超第一名中鋼 2729 張，第二名國泰金 1771 張，第三名華夏 1628 張，第四名微星 1498 張，第五名台燿 1468 張。

自營商買超第一名元大台灣 50 反 1 4495 張，第二名富邦 VIX 4411 張，第三名元大 S&P 原油反 1 2598 張，第四名富邦上証 1644 張，第五名旺宏 1068 張。

自營商賣超第一名元大滬深 300 正 2 5.95 萬張，第二名富邦上証正 2 1.42 萬張，第三名國泰中國 A50 正 2 6770 張，第四名元大 S&P 原油正 2 4995 張，第五名元大高股息 4461 張。