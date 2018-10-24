A股今坐雲霄飛車 金融股帶頭衝 午後衝高回落

中國股市今 (24) 日走勢如坐雲霄飛車，接近午盤在銀行、券商等金融股帶動下，一度大漲逼近 2%。午後隨著金融股漲勢縮小，加上白酒和石油類股下跌，午後漲幅縮小，最終小漲作收。

上證指數收漲 0.31%，報 2603 點；深証成指下跌 0.39%，報 7545 點；創業板跌 0.62%，報 1284 點。上證 50 上漲 0.51%，報 2477 點。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

金融類股帶動

今天盤中焦點，以銀行股最為亮眼，一度有 5 支銀行股直奔漲停，不過到了午後陸續打開，截至收盤，張家港行漲 8%，無錫銀行、常熟銀行、吳江銀行、江陰銀行等漲 6%；券商類股也再度走強，國海證券、太平洋漲停，西南證券漲 7%。

此外，受到隔夜國際原油價格大跌影響，航空股也跟著崛起，華夏航空漲幅一度超越 5%，國航、南航、東方航空等同樣漲幅超過 2%。

白酒類股持續修正

儘管 A 股今天早上在金融股帶動下，總算走出昨日大跌陰霾，不過昨日重挫的白酒類股今天依舊繼續調整，今世緣跌的最慘，跌幅超過 7%，古井貢酒、洋河股份逾 6%，口子窖、五糧液、伊力特等跌幅同樣緊追在後。

市場人士認為，白酒類股的走勢一向容易受政策影響，尤其 22 日公佈的基本醫療衛生與健康促進法草案二審稿加強對菸酒管控與宣傳，是這回白酒股劇烈調整的一大原因，加上，資金恐高情緒也是這輪白酒股大幅調整的重要原因。

華泰證券表示，儘管官方努力從政策面釋放強烈信號支撐市場信心，市場政策底初步顯現，但投資人對未來經濟面多數存有擔憂，預計市場還會在底部好一陣子，建議減少持股，等 G20 川習會發展和四中全會舉行後，才能更清楚後續方向。

華創證券則認為，儘管政策作多也很難在短期改變基本面趨勢，但有助估值修復，尤其目前官方非常重視解決中小企業問題，無論是透過股權承接化解股權質押風險，或是並購重組再融資政策有條件開放，都有利成長企業估值修復。