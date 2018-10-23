利多難敵基本面疑慮 陸股白酒股大跌 上證指數收跌逾2%

大陸股市今 (23 日) 未能延續昨天大漲行情，上證指數一路走低，終場收跌 2.26%，失守 2600 關卡。多數類股下挫，尤其白酒股大跌，成為拖累盤勢的主因。

截至收盤，上證指數報 2594.83 點，跌幅 2.26%，深成指數報 7574.99 點，跌幅 2.24%；創業板指數報 1292.06 點，跌幅 1.74%。

白酒股領跌兩市，粵港澳、半導體等類股均有明顯跌勢。白酒股龍頭貴州茅台 (600519-CN) 跌幅達 7.4%，洋河股份、口子窖、古井貢酒盤中出現跌停，收盤跌幅也都在 8% 以上。

分析人士指出，白酒作為消費品，在經濟下行的大背景下，市場的擔憂情緒始終無法根本的消除，因為在連二天大漲後，出現大量減持賣壓，造成股價下挫。

此外，消息面上，基本醫療衛生與健康促進法草案二度提交審議，國家加強對公民過量飲酒危害的宣傳教育，禁止向未成年人出售菸酒，也打壓了投資情緒。

昨天亞洲股市多數由黑翻紅，靠的是陸股的走強激勵，今天陸股不佳，亞股也全線走弱，南韓國 KOPSI、日經 225 跌逾 2.5%，台灣加權指數收跌 2%，香港恆生指數下午跌幅也接近 3%。

華泰證券表示，近期政策暖風頻吹，大部分客戶認為政策底已至，週一的大漲就是對近期高層發聲的反應，也是對前期超跌行情的修復。但是市場多數認為客觀問題仍未解決，此次只是反彈，非反轉，缺乏基本面支撐之下，反彈來去匆匆，還未到市場底。

方正證券認為，綜合來看，近期一系列政策措施切中要害、標本兼治，有利於提升 A 股市場估值水準，而不確定性在於內部因素，自明年第 1 季開始，部分行業公司業績將有下修的風險。

西南證券表示，當前 A 股在強大的政策利好刺激下，政策底已經出現。但由於整體上業績增速仍然呈現下滑態勢，結合宏觀經濟仍在下行期當中，因此 A 股的業績底與市場底尚未出現。在布局上，仍然需要尋找具備防禦性的類股。