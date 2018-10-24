大陸工程及中鼎兩集團再聯手 拿下高雄臨海汙水處理BTO案

中鼎 (9933-TW) 集團與大陸工程欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工結盟，拿下「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫」，並成立「臨海水務股份有限公司」為特許公司，負責投資、興建及營運，預計 10 月 31 日舉行簽約典禮。

此高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫，預估興建工程經費為 40.33 億元，特許年限 18 年，為台灣首座結合公共污水處理廠與大型再生水廠的專案，污水可在處理後做為工業用水使用，化身都市小水庫。預計 2021 年興建完工後，將可為高雄臨海工業區提供每日 3.3 萬噸的再生水，紓緩當地水資源供給壓力。

此 BTO 案為政府「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」6 座示範廠之一，採污水廠與再生水廠一次到位方式興建，第一期建設日處理量 5.5 萬噸污水處理廠及再生水廠，可生產 3.3 萬噸再生水，供應臨海工業區廠家使用；而因應周邊產業發展之水源需求，未來可擴建至日產 6 萬噸再生水，連同鳳山溪再生水廠第二期建設提升水源至 4.5 萬噸，兩案將可為臨海工業區增加每日超過 10 萬噸的再生水，穩定供應水源，為高雄未來產業發展奠定穩固基石。

依內政部營建署規劃，高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫，第一期建設，日處理量為 5.5 萬噸，可生產 3.3 萬噸再生水，以供應臨海工業區內包括中鋼 (2002-TW)、中油、李長榮化工 (1704-TW)、李長榮科技 (4989-TW)、中石化 (1314-TW) 等 5 家工廠。

陸投控過去在「中壢污水下水道 BOT 計畫」、「鳳山溪污水處理廠 BTO 計畫」兩案，這二個案子是與中鼎工程進行策略聯盟並合資成立特許公司承攬的案子。