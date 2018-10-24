聲寶轉攻生活家電及調理產品 盼每年業績可成長20%

聲寶 (1604) 今天舉行 2019 新品發表會，以「極致節能、守護健康」為主題，總裁陳盛沺指出，隨著五大產品成長飽和，聲寶逐步走向生活家電及調理產品，目前佔營收比重 20%，盼每年 20% 的幅度成長，其他產品則保持每年 3-5% 的成長。陳盛沺指出，今年整體市場買氣非常不好，主要受到年金改革、兩岸政策讓消費減少，大陸一年在台灣消費幾百萬到千億元，隨著觀光業不好也會影響，加上天災及選舉無法刺激內需市場，盼政府能多提撥些預算鼓勵消費者消費，促進買氣。



聲寶以前四大產品包括電視、冰箱、洗衣機、空調為主，但市場飽和度高，陳盛沺指出，希望能回到生活家電發展，像是淨水器、空氣清淨器及食安相關的生活家電。



此外，家電也會有聲控產品推出，陳盛沺說，聲控及智慧家電是未來趨勢，目前聲寶正研發聲控冰箱，預計明年 4 月推出。



陳盛沺指出，聲寶前三季內銷下滑約 5%，主要受到第三季不佳，第四季隨新產品推出，盼內需銷售回升並彌補前三季的衰退，全年目標是「不能夠有衰退」。