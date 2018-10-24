台股盤後─市場信心無比脆弱 大盤今收黑暫難脫箱型震盪格局

台股今 (24) 日在外資態度偏空、國際股市表現弱勢壓力之下，開盤後跌破前波 10 月 11 日股災低點的 9740 點，終場集中市場加權股價指數收在 9759.4 點，下挫 15.8 點，市場成交值 1232.16 億元，光學元件股盤中並有多頭點火跡象。

證券、期貨分析師張陳浩指出，目前台股投資人信心極度脆弱，國際間的利多消息難以分映台股走勢，反而一有壞消息，立即出現殺盤，如今天的穩懋 (3105-TW) 前景遭外資看衰，引來一陣殺盤，股價並以跌停價 97.2 元作收，不只如此，看壞的氣氛並波及全新 (2455-TW) 也遭一陣追殺，也以跌停 54.1 元作收。

昨日外資在台股賣超金額高達 132 億元的訊息，也為今天投資人信心不足的原因之一。

台股今日早盤集中市場加權股價指數開在 9774.29 點，但盤中賣壓沈重，殺低指數逾百點，最低跌至 9667.75 點，創下 15 個月來新低點，但中場過後，買盤點火光學元件族群及權值股，試圖穩住大盤走勢，推升大盤指數一度翻紅。

今日盤中被動元件的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 都走跌，兩被動元件個股都以盤中最低點作收，分別為國巨收在 349 元，華新科收在 142.5 元。

雖然今天盤中光學類股的大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、新鉅科 (3630-TW)、亞光 (3019-TW)、才明光 (3504-TW) 及先進光 (3362-TW) 股價走揚收紅，但仍難以帶動大盤指數大幅走高，加上台積電 (2330-TW) 收黑，造成終場集中市場加權股價指數以下跌 15.8 點或 0.16% 以 9759.4 點作收。

證券分析師黃漢成指出，台北股不可能在短期內演出 V 型反轉向上格局，目前走勢將在一至二個月內築底，震盪區間也由 10500 到 11200 點的箱型，向下移動到 9700 到 10100 點的箱型整理，由目前來看，大盤萬點目前已成為重大的反壓區。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，集中市場加權股價指數今天損破前低，技術指標也處於弱勢格局；同時，在國際股市表現不振及外資態度偏空壓力下，台股暫時難有翻身的機會，台股在昨日、今日盤中都沒有主流類股匯聚人氣，未來台股的走勢還要看外資的態度能否翻多及國際股市表現是否止穩而定。