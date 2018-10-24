台股盤中─大盤無主流摜破9800點並破前低 萬點反成重大壓力區

台股今 (24) 日在外資態度偏空、國際股市表現不振等壓力影響下，開盤後跌破前波 10 月 11 日股災低點 9740 點，最低跌到 9667.75 點，在無主流股帶領下，證券分析師黃漢成指出，萬點目前已成反壓區。

台股今日開在 9774.29 點，跌破 9800 點，但盤中賣壓沈重，指數跌逾百點，最低更跌至 9667.75 點，大盤今日市場預估成交值在 1260 億元，指數在盤中創 15 個月來新低。

黃漢成指出，台股不可能在短期內演出 V 型反轉向上格局，目前走勢將在一至二個月內築底，震盪區間也由 10500 到 11200 點的箱型，向下移動到 9700 到 10100 點的箱型整理，由目前來看，大盤萬點目前已成為重大的反壓區。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股指數破底，技術指標也處弱勢格局；在外資態度偏空、國際股市表現不振壓力下，台股暫難有翻身機會，台股昨日、今日盤中都沒有主流類股匯聚人氣，未來市場走勢還要看外資態度能否翻多，及國際股市堪現是否止穩。

台股今日盤中台積電 (2330-TW)、被動元件的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 都走跌，雖然光學類股的大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、新鉅科 (3630-TW) 及先進光 (3362-TW) 走揚，但仍難以帶動大盤指數走高。