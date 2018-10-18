台股盤中－股王獨木難撐 台積、台塑四寶拖累 大盤翻黑震盪

美債殖利率再次突破 3.2%，美股四大指數今晨全數下跌，影響台股今 (18) 日開盤小跌 3.68 點，早盤雖然在大立光、被動元件、印刷電路板、運輸股帶動下，一度翻紅並站回萬點大關，但是人民幣急貶，陸股持續破底，拖累台指期先引動賣壓，台股現貨也跟進轉弱，台積電法說會行情失靈，台塑四寶、金融權值都很疲弱，大盤最低被打到 9919 點，高低價差達百點。

雖然台股走跌，但是盤面上還是有逆勢點火撐盤要角，包括大立光早盤最高漲到 3415 元、漲幅超過 2%，但隨大盤漲勢有收斂跡象；但受到股王大立光的激勵，高價股也表現不俗，康友 - KY 挾基本面大漲，早盤一度來到 526 元，超越今天走跌的精華，不但成為生醫類股新科股王，更躍升台股股后。

被動元件也亮眼，華新科漲 2%，信昌電、禾伸堂、國巨等都上揚超過 1%。受蘋果啟動拉貨潮帶動，印刷電路板表現也看俏，嘉聯益漲超過 4%，華通、楠梓電都漲超過 3%，達邁、友銓、欣興都逆勢抗跌。

航運族群近期行情轉佳，主要由於大陸十一長假後，市場需求回溫，且在美中貿易戰爆發後，波羅的海巴拿馬型船指數（BPI）在黃豆轉運需求興起下連連走高，近期更創近 5 年來新高，今天股價持續啟航，陽明亮燈漲停，長榮、遠雄港、萬海都穩步紅盤。

不過，台積電今天下午法說會登場，但是 10 月以來，卻遭外資倒貨，合計賣超超過 14 萬張，台積電股價昨天雖然反彈，但上檔面臨 10 日線反壓，今天轉疲，最低跌到 235.5 元，跌約 1%，企圖力守 5 日線。

台塑四寶中，台塑化跌逾 1%，台塑、台化、南亞都走跌。金融股中僅富邦金、中信金逆紅，其餘金控權值股都綠油油一片。

台股短線仍深受美股箝制，陸股又加入攪局，而台股本身上檔有萬點及 10/11 長黑的缺口的壓力，短線攻克難度甚高，投資人也出現觀望跡象，使得量能萎縮，今天預估成交量就縮至千億元，推估近日盤勢仍以萬點附近的攻防為主，在外資態度持續偏空，台股技術面弱勢之下，建議多看少做，保守以對，切勿輕易進場摸底或追逐反彈。