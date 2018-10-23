台股盤中－美中情勢升溫 亞股一片慘綠 一度跌破9800點恐回測前低

亞股今 (23) 日受美中情勢升溫影響，全面呈現低迷，日股、韓股均下挫逾 2%，陸股、港股也下跌逾 1%，台股同步走弱，權值股台積電、大立光跌幅皆逾 2%，拖累台股盤中下跌逾 170 點，跌幅超過 1.6%，一度跌破 9800 點，恐回測前波低點 9740 點。

美國近來針動作頻頻，日前宣布將退出與俄羅斯簽署的《中程飛彈條約》，被外界視為制衡中俄軍事力量在亞太地區的發展，昨日更派 2 艘軍艦通過台灣海峽，美中情勢緊張。

觀察權值股表現，台積電開盤旋即重挫逾 2%，股王大立光股價也走弱，盤中跌幅擴大，午盤前下跌逾 3.7%，再失 3400 元關卡，加上台塑四寶、統一、遠東新、水泥雙雄等大型傳產股表現弱勢，台股一度跌破 9800 點。

不過，代工廠廣達受惠蘋果高階筆電邁入大量出貨期，加上蘋果 Apple Watch 熱賣、伺服器業務持穩，第三季、全年營收可望創近年高，光寶科也因體質改善受市場青睞，雙雙力守紅盤之上，在權值股中表示相對強勢。

族群股方面，砷化鎵穩懋將於今日下午召開線上法說，但外資里昂證券最新報告率對公司展望提出四大質疑，今日股價重挫逾 8%，拖累同族群中的全新以及宏捷科也有 4% 的跌幅。

法人指出，台股目前易受消息面波動震盪，而接下來各公司將陸續公布第三季財報，加上法說季也將來臨，可多關注基本面、展望佳或是擁有轉機題材的個股。