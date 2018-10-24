研華攜手PCB A-Team團隊共創智慧製造生態鏈 成果顯現

台灣電路板產業國際展覽會 (TPCA Show) 揭幕，台 IPC 龍頭研華 (2395) 攜手 PCB 上市櫃公司、台灣電路板協會、資策會、工研院電光所及機械所，以「一個標準、兩個平台」為核心，向全球電路板產業共同展示 PCB A-Team 的階段性成果與共創方案，週四 (25 日) 也將以研討會分享台灣 PCB 產業邁向智慧製造的經驗與成就。研華工業物聯網事業群大中華區總經理蔡奇男強調，工業 4.0 共創的核心價值在於「合作共享」，政府、法人與民間企業攜手合作，建構完整產業生態鏈，共同開發及導入產業智慧製造應用。他指出，這種跨界合作有助於帶來破壞式創新，訂定全新政策與產業規則，加速智慧製造成為台灣產業轉型升級之顯學，為企業開啟「共創共榮」的產業新契機。



在經濟部工業局的支持以及 A-Team 團隊成員的參與下，研華表示，電子資訊產業智慧製造共通平台的推動與導入已有顯著成績，可加速協助國內業者實現智慧製造的高值化轉型，引導台灣以工業 4.0 加速產業升級。而參與 PCB A-Team 的國內上市櫃大廠包括了迅得機械 (6438)、欣興電子(3037)、敬鵬工業(2355) 以及燿華電子 (2367) 等主要業者。



研華表示，PCB A-Team 為台灣電路板協會首次協助促成的國家隊，以「一個標準、兩個平台」實現智慧製造。其中「一個標準」就是以 PCB 設備通訊協定標準，與 SEMI 國際半導體協會及兩岸產業協會積極接軌；而「兩個平台」則包括智慧製造的數據整合平台與共創合作的解決方案服務平台。PCB A-Team 計畫的成功經驗與成果展示，將有助於產業快速複製與升級，也成為台灣電子零組件產業在智慧製造領域最具代表性的聯盟典範。



此次展覽針對最能協助客戶加速工業 4.0 落地的解決方案進行展示，包括工業 4.0 戰情室方案、PCB 製程即時監控與品質提升方案、設備連網 SECS/GEM 通訊解決方案、異質資料整合解決方案、設備智聯板批號視覺辨識解決方案、WISE-Stack 自有邊緣計算智慧雲、整體設備效率與能耗管理雲端解決方案等，為業界打造完整的智慧製造垂直解決方案。

