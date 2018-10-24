穿戴式裝置出貨暢旺 矽瑪Q3每股賺0.72元 前三季順利轉盈

矽瑪 (3511) 第三季終止連 11 季虧損，單季順利轉虧為盈，獲利 3,203 萬元，EPS 達 0.72 元，而在第三季獲利推升下，也順利帶動前三季轉盈，EPS 0.22 元。矽瑪表示，今年獲利主要動能為穿戴式裝置，由於終端銷售暢旺，從 5 月開始出貨持續增溫，而第三季放量出貨下，單季也成功轉盈。矽瑪指出，目前穿戴式裝置營收占比約 40-50%，主要出貨智慧手錶充電線等產品，而為迎接第四季的消費旺季，客戶於 5 月即開始拉貨，第三季更持續加強備貨力道，在產品放量出貨下，也帶動毛利率及營益率成長，推升獲利表現。



在車用、醫療及工業部分，矽瑪提到，三者目前營收占比逾一成，車用目前出貨產品包含追蹤器、天線等連接線器，終端客戶以歐系車廠為主，但仍為少量出貨階段，對於今年的貢獻不大，將持續佈局，盼明後年效益逐步放大。



而提到中美貿易戰，矽瑪則指出，中美貿易戰目前對公司營運沒有影響，出貨產品皆不在課徵範圍之內，且在穿戴式裝置部分皆直接交貨給原廠，因此今年接單未受到影響，終端客戶也持續拉貨，而第四季獲利表現則要視客戶銷售及拉貨狀況而定，將力拼維持獲利表現，目標全年轉盈。