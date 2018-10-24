尖點Q4營收估穩健 高效能鑽針PCB展亮相 明後年添新成長動能

PCB 鑽針廠—尖點科技 (8021) 因接單情況符合預期，第四季營收季減幅度將與往年相近，表現穩健，而今日是一年一度的印刷電路板展，公司展出鍍膜產品系列、高縱橫比系列鑽針、PTFE+FR4 鐵氟龍複合板用高效能鑽針等特殊性產品，隨客戶詢問度高，可望成為明後年營運成長的新動能。尖點上半年合併營收為 15.66 億元，稅後淨利 1.06 億元，營收較去年同期成長 1.9%，上半年每股淨利 0.67 元，第三季自結合併營收 8.63 億元，季增 9.9%，年減 2.6%，均符合市場預期。



展望第四季，由於尖點的客戶群對應到不同之終端應用產品及品牌，目前持續觀察並配合客戶訂單需求，預期第四季的季減幅度與往年的季節性趨勢約當。對於明年，尖點提到，重點產品除了原本的電子及消費相關市場，後續看好車用板、5G 等相關應用領域，本次展出的鍍膜系列產品及高縱橫比系列產品，對於新的材料特性提供高性能之加工效果。



而尖點本次參加 2018 TPCA Show 台灣電路板國際展覽會，今年展出主題包括，



其一，鍍膜產品系列：透過物理濺鍍方式鍍靶材於工件上，增加刀具硬度、平滑表面並降低磨擦，大幅提升鑽針及各式刀具之加工效能。第二，高縱橫比系列鑽針，針對軟板超高疊板／IC 模組微小孔超高層厚板／HLC 小孔超高層厚板需求，所開發之高縱橫比鑽針系列，提升厚板之加工精度及孔壁品質。



第三，PTFE+FR4 鐵氟龍複合板用高效能鑽針，針對 PTFE 基板開發之 DES 型高效能鑽針，可達成高孔位精度以及良好的孔壁品質。第四，特殊設計背鑽鑽針：可減少鑽孔後的銅屑，精準達成定深要求。以及第五，斷屑型及定深特殊端銑刀，汽車板專用長壽命高品質 CB 斷屑型銑刀，同步提升板邊品質及斷屑效果；無鹵素 HDI 板專用定深刀，可大幅提升生產效率。

