華碩電競NB東南亞五國銷售告捷 印尼、菲、越、馬市佔奪冠 泰國倍增

華碩 (2357) 東南亞電競筆電動能強勁，根據市調機構報告顯示，該公司於印尼、菲律賓、越南、馬來西亞以及泰國等東南亞五國市場中，除泰國之外共四國實現市佔第一，其中印尼及菲律賓更分別以 53% 與 45% 的市佔率，制霸當地市場。至於泰國市場，該公司亦於高階電競市場中，穩居市佔率第一名地位，且整體成長的動能強勢，今年上半年即達市佔倍數成長的成果，預計年底亦將達成整體電競市佔第一的目標。



因國際 PC 品牌在電競硬體設備市場的競逐已延燒到東南亞市場，為延續成長動能，華碩近期同步於東南亞市場推出甫於台灣上市、主流機種中最輕薄、四邊窄邊框的 ASUS TUF Gaming FX505 與 FX705 兩款新品，訴求親民價格與精湛效能，希望銷售再創佳績。