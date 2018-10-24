〈2019產業展望〉工研院：明年台灣半導體產值估突破2.7兆元 面臨兩大挑戰

工研院產科國際所今 (24) 日公布對半導體產業最新預測，IEKCQM 指出，明年半導體產值將溫和成長，預估產業產值將成長 4.5 至 5.3%，優於全球半導體業平均水準，並突破 2.7 兆元，但包括傳統應用市場趨緩、中國加入市場競爭，都是未來半導體產業面臨的主要挑戰。

回顧今年，IEKCQM 指出，今年前 8 個月台灣 IC 產品銷售值年增 9.8%，其中以晶圓代工為主、占比達 59%，IC 產品出口值則年增 8%，但受到智慧型手機與個人電腦等產品發展成熟，未來成長力道與規模有限，加上美中貿易戰延燒，增添全球景氣不確定性，消費者信心下滑可能衝擊終端電子產品消費力道，初估今年台灣半導體業產值成長 5.9%、約為 2.6 兆元。

展望明年，IEKCQM 認為，正向因素包括物聯網、人工智慧、車聯網、智慧製造、超薄筆電等應用需求支撐 IC 發展，加上領導廠商先進製程技術領先，下游客戶也有新產品推出，外銷訂單增溫，美國與歐洲景氣穩定發展，領先指標溫和向上。

不過，明年所面臨的挑戰包括傳統應用市場趨緩與中國加入競爭，IEKCQM 指出，未來除須深耕傳統 3C 電子市場外，應持續開拓新應用市場，另一方面，中國已成為全球最大電子系統產品組裝基地，去年中國半導體佔全球市場比重已提升至 3 成，IC 設計業全球市佔率達 1 成，已逐漸與台灣形成競爭態勢，加上美中貿易戰延燒，增添全球景氣波動風險。

綜合上述因素，IEKCQM 預測，明年初台灣半導體業景氣將穩定且溫和成長，產業產值可望持續成長，達到年增 4.5 至 5.3%，優於全球半導體業平均水準，產值可望突破 2.7 兆元，且附加價值率將與先進國家並列。

IEKCQM 預期，明年全球半導體市場應用以通訊與資訊為主，又以車用與消費性應用成長最快。若以下游終端產品成長率來看，表現最佳的將為超輕薄電腦與平板電腦，產品需求將回升或漸增，液晶電視、智慧型手機將持平，家用電視機產品成長率可能由正轉負，而桌上型電腦與筆電則會持續衰退。

IEKCQM 建議，半導體業應善用群聚優勢、拓展 AIoT 新應用服務，目前台灣半導體產業在 AIoT 晶片與應用平台上，仍在發展初期，需產官學研共同投入，此外，建議可打造滿足以人為本需求的台美日「半導體跨國矽生態圈」，介接半導體產業與 5+2 產業創新領域，形成人才與產業發展的良性循環。