聚陽獲利勁揚 法人估Q4稅前年增率挑戰5成 股價創兩年來新高價

成衣大廠聚陽 (1477) 第三季繳出佳績，前三季每股稅前盈餘達 6.95 元，法人看好第四季是全年次旺季，獲利年增上探 50%，全年 EPS 可望逾 7.4 元。因今年獲利成長明確以及客戶釋單展望看好，加上美中貿易戰有機會獲得轉單，聚陽股價在 9 月獲利公佈之後連續走揚，週四 (18 日) 漲逾 4% 來到 170 元價位，創下兩年多來新高價。



聚陽今年來自 GAP 與 Uniqlo 訂單大幅成長，加上切入運動機能服飾有成，業績維持個位數的成長幅度，而獲利方面則因成本管控績效優異，輔以匯率助攻，出現較去年跳增的情況。



該公司甫公告之 9 月稅前盈餘突破 3 億元大關，創今年新高、史上第四高紀錄，本業獲利 2.98 億元更是改寫史上次高紀錄，表現亮眼，推升第三季稅前盈餘 7.3 億元，賺贏上半年。



因第四季訂單展望仍佳，為傳統一年中的次旺季度，法人聚陽單季稅前盈餘將有超過 5 億元的水準，雖季減逾兩成，但相較去年同期的 3.56 億元則可望大增 5 成，全年獲利成長兩成。