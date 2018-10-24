〈全球金融股大跌〉外資頻頻提款金融股 台股金融指數最低打到30個月新低

外資資金派對結束，今年以來賣超已突破 3000 億元，創史上次高紀錄，且近日頻頻從金融股提款，中信金 (2891-TW) 跌逾 2% 開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW) 跌逾 1%，加上富邦金 (2881-TW) 等今 (24) 日全都破底跌破波段低點，金融指數最低被摜壓到 1197 點，創 2015 年 6 月、30 個月以來低點。

金融股今年前 7 月獲利亮眼，光是 15 家金控前 7 月合賺年增近 3 成，之前金融股一直是外資資金青睞的避風港，但是進入 8、9 月，隨著美中貿易戰加劇，以及股息認列進入尾聲，獲利開始大幅縮減。

聯準會升息及縮減資產負債表，已導致資金回流美國及全球市場資金緊縮壓力，並已造成歐洲及新興市場股市和美股分化的現象，外資近來大舉從金融股提款。

外資昨天賣超前 30 名個股中，金融股占了 12 檔，其中，外資連賣開發金 8 天，合計賣超超過 9.37 萬張；國泰金連續遭賣超 9 天，累積賣超 5.6 萬張；富邦金更是遭連續減碼 10 天，累積賣超 3.7 萬張。

不過值得留意的是，國泰金、富邦金今天的股王爭霸戰，雙雙打到 49 元後分出勝負，國泰金展現破底翻，尾盤翻紅收漲 0.91%，收在 49.75 元，穩坐金融股股王寶座；富邦金雖然跌幅收斂，但仍收跌 0.81%，收在 49.15 元。而甫上市 4 天的上海商銀，上漲 0.68%，收在 36.8 元，股價為金融股第三名。