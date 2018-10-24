ASIC助攻 智原Q3獲利季增兩倍 Q4營收估季減個位數

IC 設計服務廠智原 (3035)，受惠於特殊應用晶片(ASIC) 量產出貨大增，第三季歸屬母公司稅後淨利達 0.87 億元，季增 2 倍，單季每股淨利 0.35 元；展望第四季，智原總經理王國雍提到，受傳統淡季影響，單季營收將季減個位數百分比，但營運依舊不看淡。回顧第三季表現，智原提到，因無論在量產、委託設計 (NRE) 或矽智財都較上季持續成長，其中，ASIC 量產是本季亮點，營收規模回穩，較上季大幅成長 53%，主要量產應用包含智慧電錶、投影機及工控產品等，另外，近幾年攻下的新案也逐漸上量，對營收品質提升有正向幫助，而第三季 NRE 接案認列營收達 3.6 億元，年增 138%，也創單季新高。



智原第三季受惠於 ASIC 量產營收明顯提升，帶動單季合併營收達 14.06 億元，季增 27.4%，年增 10.8%，但也因為 ASIC 營收占比大舉拉升，導致單季毛利率下滑到 51.6%，第三季歸屬母公司稅後淨利 0.87 億元，季增 2 倍，單季每股淨利 0.35 元。累計今年前 3 季合併營收達 35.53 億元，歸屬母公司稅後淨利約 1.85 億元，每股淨利 0.74 元。



展望第四季，因進入傳統淡季，NRE 接案營收將小幅下滑，整體營收預估也是小幅減少，單季營收的季減率，預估會落在個位數百分比。至於明年看法部分，王國雍預期，明年全年營收挑戰雙位數百分比成長，且會一季比一季好，包括 5G、人工智慧、物聯網等產品都會出現明顯成長。



至於和三星在晶圓代工方面的合作，王國雍透露，智原與三星晶圓代工合作已逾 9 個月時間，在 ASIC 事業有很大助益，智原已經簽下 3 個先進製程，其中包括 2 個 10 奈米的案子，另外 1 個案子的製程還不確定，但都會在明年貢獻營收。另外加密貨幣挖礦運算 ASIC 應用上，貢獻智原今年營收不到 10%，40 奈米及 28 奈米設計案已到手，而第四季將會有 1 個 10 奈米訂單開始挹注營收。