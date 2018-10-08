遊戲攻日報捷 辣椒9月營收0.5億元 近21個月新高

遊戲營運商紅心辣椒 (4946-TW) 今 (8) 日公告 9 月合併營收 5131.6 萬元，受惠《真三國無雙 ‧ 斬》在日營運成績亮眼，營收月增 47.11%，年增 112.49%，創近 21 個月新高；第 3 季合併營收 1.05 億元，季增 52.17%，年增 40%；前 9 個月累計營收 2.71 億元，年增 5.04%。

辣椒表示，9 月受惠旗下子公司碩辣椒所製作的《真三國無雙 ‧ 斬》9 月 20 日在日本上市後，奪得 Google Play 與 App Store 雙平台冠軍，帶動整體營收大幅攀升並超出預期，而碩辣椒擁有《真三國無雙 ‧ 斬》日本地區的遊戲營收分成權，為辣椒挹注營收成長動能。

以目前《真三國無雙 ‧ 斬》在日本市場的亮眼表現來看，若以每月維持新台幣 4 億元規模的營收表現計算，法人預估，在扣除成本與稅金後，碩辣椒今年淨利可達 7600 萬元，可望為辣椒貢獻業外收益達 3400 萬元，挹注每股純益逾 1 元。

除《真三國無雙 ‧ 斬》外，辣椒旗下的熱門棒球手遊《PRO 野球 VS》推出強力改版，也是推升 9 月營收成長的原因之一。

展望 10 月，辣椒表示，《PRO 野球 VS》甲子園比賽將於北、中、南開打，總決賽並邀請到代言人 MLB 紅襪隊球星林子偉共襄盛舉，預期將帶起一股棒球電競熱潮。此外，辣椒旗下看板遊戲《全民打棒球２ Online》將迎來 11 週年慶祝活動與台韓大型運動電競比賽，可望大幅挹注營運動能。