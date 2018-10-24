【大行報告】中泰證券：溫氏股份(300498-CN)生豬穩健經營底部擴張 黃雞景氣持續

中泰證券發表研報指，溫氏股份(300498-CN)發佈2018年三季報，1-9月公司實現營業收入408.39億元，同比增長4.13%;實現歸屬於母公司淨利潤29.00億元，同比下降28.20%。其中三季度公司實現營業收入155.22億元，同比增長10.12%;實現歸屬於母公司淨利潤19.83億元，同比下降11.04%。

研報指出，溫氏大約34%的產能分佈在兩廣地區，年出欄生豬超700萬頭。在目前全國非洲豬瘟頻發的現狀下，區域調運受限的局面預計短期無法改變，南北生豬價格區域分化的格局可能將持續較長一段時間，而溫氏在南方具備得天獨厚的產能區位優勢，有望持續受益於豬價結構性行情。

同時，2018年年初以來雖然飼料原料價格承壓，以及豬價大幅下行導致出欄均重下降，但由於“公司+農戶”模式下相對靈活的代養費調整機製，溫氏前三季度生豬出欄1618.24萬頭，根據中泰測算，期間完全成本約為12.10元/千克，同比略有下降。在不考慮少數股東損益和其他非主營業務盈利的情況下，根據中泰測算，溫氏生豬養殖業務和黃羽肉雞業務2018年前三季度預計淨利潤貢獻分别為6.43億元、23.65億元，其中三季度預計淨利潤貢獻分别10.47億元、9.02億元，業績環比扭虧為盈。

研報又指，因為種豬只能定點屠宰、且目前調運受限，非洲豬瘟現階段並不加速母豬淘汰，其影響的是後續後備母豬的補欄。對於豬價來說，從仔豬虧損去產能的邏輯分析，目前外購仔豬模式成本已經顯著低於自繁自養模式成本，前幾輪週期中一般此現象持續6個月左右可以看到生豬價格見底，疊加目前非洲豬瘟現狀，中泰預計2019年下半年有望可以看到豬價底部。

此外，2018年黃羽肉雞所面臨的市場情形與2015年類似，都是前一年因H7N9禽流感大規模爆發導致需求不振，整個行業產能深度去化，在負面因素消退之後價格開始大幅上漲。中泰認為，溫氏黃羽肉雞當前的高景氣週期有望維持到2019年春節前後，而隨著入冬後活禽市場季節性關閉以及後續產能逐步恢復，價格將回歸正常水平。

中泰預計2018-2020年公司生豬出欄量為2218、2600及3000萬頭、黃羽肉雞出欄量為7.36、7.50及7.50億隻，歸屬於母公司淨利潤為49.25、17.78及92.18億元，對應EPS分别為0.94、0.34及1.77元。