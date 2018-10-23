工信部：前3季中國製造業投資年增8.7% 汽車產銷低成長恐成常態

中國工信部副部長辛國斌今 (23) 日在國新辦記者會上表示，今年前 3 季中國製造業投資年增 8.7%，增速連續 6 個月加快，比去年同期提高了 4.5 個百分點。

辛國斌表示，中國第 3 季民間投資增速明顯回升，年增 9.5%，比去年同期提高 5.3 個百分點，反映出民間投資信心有所增強。在國際環境日趨複雜嚴峻的情況下，民間投資在回暖，是國家有足夠韌性應對複雜局面的一個重要支撐。

他表示，7、8、9 三個月工業增加值出現了逐月回落的現象，但是總體運行仍然在合理區間，因此也不必過於擔憂。

對於近期備受關注的汽車製造業，辛國斌表示，中國汽車產銷高速增長的時期或已過去，低增長恐成常態。

辛國斌指出，今年前 3 季，中國國汽車產銷完成了 2049 萬輛，產銷的年增長率分別是 0.8% 和 1.5%，增長的幅度不高。而近 3 個月，更連續出現負增長的情況。

他表示，中國汽車產銷基數已經很大了，2017 年達到 2,940 萬輛的產銷規模，這種高速增長恐怕難以持續。但他認為，考慮到老舊汽車報廢更新替代量還很大，同時，三、四線的一些小城鎮需求量還蠻大，今後汽車行業的增長空間還是比較廣闊的，但是肯定不會像過去那樣高的增長速度。