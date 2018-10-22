傳蘋果發表平板、NB新品 法人估：瑞儀Q4營收不看淡季增10-15%

蘋果即將在 30 日舉行產品發表會，市場預期新款 iPad Pro、MacBook 亮相，新品上市效應可望對瑞儀 (6176) 第四季有正面幫助，法人推估，單季營收季增率落在 10-15% 之間，挑戰 150 億元大關水準。瑞儀為蘋果手機、平板電腦、NB 主要背光模組供應商，手機、平板電腦占了營收約 51%，筆電、監視器占了 4 成，TV 占了 5%，其他約 4%，第三季傳統旺季效應帶動下，第三季營收 139.22 億元，季增 29.7%，年減率 3.9%，法人推估，第三季毛利率墊高 13-14%，每股盈餘落在 1.6-2 元之間。



蘋果平板、NB 新品上市可望延續瑞儀旺季效應到第四季上半季，以及台幣兌美元匯價走貶，對於毛利率表現、業外匯兌收益有正面幫助，法人預期，瑞儀今年全年每股獲利仍將有 6 元以上水準，係為連續四年每股賺進 6 元水準。



手機產品方面，瑞儀只供應先前 LCD 機種背光模組，日前蘋果宣布調降 iPhone7/8 價格，平均調降至 449、599 美元，若因降價刺激出需求，對於營運具有加分的作用。