史無前例！歐盟首次拒絕成員國預算案 義大利股、債市動盪

歐盟週二 (23 日) 拒絕義大利提交的預算案，這是歐盟首次拒絕成員國的預算計畫，消息傳來，引發義大利股市、債市再度動盪不安。

義大利政府曾向歐盟承諾赤字目標僅為國內生產毛額 (GDP) 的 0.8%，但上月底，該國無視歐盟要求，執意將明年預算赤字占 GDP 比重上調至 2.4%，引發義大利與歐盟之間的矛盾。

義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 堅持，義大利政府預算案沒有「B 計畫」，義大利的支出計畫不會退卻，因為歐盟要求前所未有的改革，使該國與歐盟預算規則保持一致。

歐盟決定拒絕義大利提交的預算案，歐盟執行委員會副主席 Valdis Dombrovskis 新聞聲明中表示：「(歐盟) 除了拒絕義大利目前的提案之外別無選擇，然後補充說義大利現在有三週的時間，修改並重新提交計畫。」

Dombrovskis 提到：「遺憾的是，義大利預算計畫的澄清沒有說服力，無法改變我們早先的結論，義大利政府有意識地公開反對所作出的承諾。」

Dombrovskis 還表示：「義大利有可能陷入債務困境。以更多的債務來解決債務很吸引人，但該國債務的負擔過重。」

義大利總理孔蒂稱：「如果有必要，我們已準備好可能要減少預算，以便進行預算審查，相信該預算將推動經濟成長，經濟成長是讓義大利走出債務陷阱的最好方式。」

義大利提交的預算案遭拒消息傳出後，義大利債券殖利率加速上揚；被視為歐元區恐慌情緒的指標的義大利與德國 10 年期公債殖利率利差擴大 5 個基點至 309 個基點，義大利 FTSE MIB 指數亦擴大跌幅，截稿前下跌 0.71%，暫報 18831.50 點。