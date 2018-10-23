亞股跌完換歐股 泛歐 Stoxx 600一度觸及近兩年低點

亞股走低，歐股「接力」下挫，今 (23) 日歐股早盤，主要指數皆跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度觸及近 2 年低點。

台北時間週二下午 4 點 09 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.95%，德國 DAX 指數下跌 1.47 %，法國 CAC 40 指數下跌 1.08%，英國 FTSE 指數下跌 0.65 %。

稍早，泛歐 Stoxx 600 指數一度下挫 1.1%，觸及 2016 年 12 月以來新低。

科技股板塊表現最差，早盤跌約 2.2%；其中，奧地利晶片製造商 AMS，股價重挫約 17%。

義大利政府無意修改 2019 年預算計畫，並為此再度槓上歐盟，引發市場疑慮。

歐盟執委會上週表示，義大利支出計畫過度，應提出合理解釋，且必須在 10 月 22 日之前，修改預算草案。

對此，義大利經濟部長 Giovanni Tria 反駁，稱此預算計畫不至於對義國，或其他歐洲國家造成金融風險。

除義大利預算爭議外，包括英國脫歐談判陷入僵局、美中貿易爭端未解，以及華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 遇害，導致美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等狀況，都使全球市場，面臨更多不確定性。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

昨日美股收盤漲跌互見，標普 500 指數收跌 11.9 點 (0.4%)，至 2755.88 點；道瓊工業指數收跌 126.93(0.5%)，至 25317.48 點；那斯達克指數收漲 19.6 點 (0.3%)，至 7468.63 點。

今日亞股表現不佳，陸股未能延續昨日漲勢，截至發稿，上證綜指收跌 2.26%；此外，日經 225 指數跌逾 2.6%，南韓 Kospi 指數跌逾 2.5%；台股收跌 199.08 點，至 9775.2 點。