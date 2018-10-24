美股盤中─企業財報令人失望 道瓊大跌逾500點

美國股市週二中場大幅下跌，Caterpillar 與 3M 公布的財報令人失望，為股市重大利空。

道瓊一度大跌逾 500 點，Caterpillar 與 3M 為跌幅最大個股。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 484.80 點或 1.91% 至 24832.61。

Nasdaq 指數下跌 160.87 點或 2.13% 至 7307.76。

S&P 500 指數下跌 54.40 點或 1.97% 至 2701.48。

S&P 500 可能連續第五週週線下跌，並跌破本月初所創低點。10 月，各主要指數均下跌至少 5.9%。

Caterpillar 股價大跌逾 8%，該公司說，由於原料與運費上升，公司的製造成本亦上升。本月至週一收盤，該股價大跌了 15.6%。

今年，美國與中國已各自對對方的數百億美元商品加徵關稅，投資人擔憂全球貿易緊縮，將減緩全球經濟。兩國之間的協商近來受阻，增加了爭議延續的擔憂。

3M 股價下跌逾 7%， 該公司公布獲利與營收低於預期。該公司並削減了 2018 年獲利展望。

科技股與金融股持續有賣壓，亦壓低了股市指數。

Netflix 股價下跌 2.6%，本月跌幅已逾 14%。亞馬遜，Nvidia 與推特股價均走低，因利率上升，投資人擔憂科技股股價已高。

美國銀行下跌 2.3%，本月已下跌逾 9%。投資人擔憂抵押貸款利率上升，將壓低貸款成長。

財報季已經展開，已有逾 150 家 S&P 500 企業公布了財報，目前為止，已公布財報的企業中，79.6% 獲利高於預期。

分析師說，企業公布財報優於預期，但勝出的幅度不夠。

由於沙烏地阿拉伯引發國際政治緊張，全球股市戰戰兢兢。

沙國證實異議記者卡舒吉係在沙國駐伊斯坦堡領事館被殺害。投資人注意情況發展。