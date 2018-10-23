美元升勢水漲船高 銀行爭搶美元競推高利定存

聯準會升息立場堅定，帶動美元走勢水漲船高，銀行間掀起一波搶美元熱潮，觀察目前美元定存利率幾乎 2% 起跳，部分銀行更順勢開出短天期「3 字頭」利率，預料隨著美國持續升息，銀行間搶收美元競爭將越發激烈。

土洋銀行間的美元定存大戰從年初戰到年尾，隨著美國升息帶動美元升勢高漲，讓銀行間加碼競爭此起彼落，包括花旗、渣打、星展、滙豐等外銀，利率都有 3% 以上。

以花旗銀行為例，透過網銀辦理單週定存，存滿 15,000 美元，存款年息可達 4％以上；星展銀行 3 個月期、12 個月期的存款年息分別為 3%、3.35%，但起存金額為 2 萬美元，門檻相對偏高。

另外，本土銀行包括彰銀、華銀、兆豐等近期也有美元定存方案，其中兆豐銀行 11 月起推出的美元定存，2 個月期利率喊到 3.68%，但起存門檻則拉高至 5 萬美元。

如果口袋不深，但又想參與美元投資者，可以考慮彰銀或台中銀的美元定存方案。彰銀的美元定存，1 年期存款年息 2.5%，起存金額只要 5,000 美元；台中銀 1 年期利率也有 3.01%，而且起存門檻更低，只要 1,000 美元就能承作。

不過，新台幣態勢由升轉貶，讓不少有意投資美元的民眾陷入觀望，頻頻詢問現在是否還適合進場買美元投資，銀行主管認為，在美國升息態勢明確的情況下，預期美元將持續看升，強勢貨幣地位難以撼動，以長線角度而言，美元仍有逢低布局的價值。

至於何時才是逢低進場的好時機？銀行主管建議，扣除國際政經因素導致美元重貶外，30.5 元上下算是相對合適的價位，可伺機進場換美元布局。