〈理財〉資金轉停泊保本產品 高利定存成首選 美元定存最高喊到4%

今年以來市場大幅動盪，近期又遇全球股市下挫，民眾開始將資金停泊在可保本的產品，其中高利定存更是民眾首選，尤其看好美元升息趨勢，有利美元可望續強，看準這波「美元商機」，各銀行狂推美元高利定存專案，2.5% 到 3% 都有，外銀包裝手法花樣多，最高甚至喊到 4%。

美國正處於升息循環，今年以來已升息三次，所以雖然美元兌台幣匯率已突破 30 大關，但民眾仍是願意持續換匯美元作為幣別配置的一環。凱基銀行理財產品部資深協理王志偉表示，美元換匯量是銀行換匯的大宗，換匯除了旅遊需求或購買理財產品外，美元利率持續提高也增加了客戶的換匯意願。

王志偉觀察指出，民眾在換匯美元後，約有兩成客戶會將資金轉入高利定存；且與今年初相比較，銀行同樣提供 3 個月與 12 個月天期的高利定存專案，但民眾承作 3 個月的比例成長了一倍，顯示以往民眾大多以存入長天期的高利定存當作穩定收息部位，但在市場大幅波動的狀況下，開始將短期資金放入高利定存專案，佈局美元同時獲取更高的利息收入。

凱基銀行第四季外幣高利定存專案提供美元、人民幣及澳幣三種幣別，供民眾選擇，美元 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.7% 及 3%，期限到年底止，限新資金；人民幣 3 個月及 1 年期年息分別為 3% 及 3.3%；澳幣 3 個月及 1 年期年息分別為 2% 及 2.25%。

渣打銀行 10 月底前，以新資金承作，3 個月年息 3%、1 年期年息更高達 3.35%，但是承作門檻須達 2 萬美元；渣打銀行也是 10 月底前限新資金，3 個月、6 個月、1 年年息分別為 2.5%、2.8%、3.2%，門檻需要 3 萬美元。

花旗銀行 10 月底前，推出「7 天期」年息 4% 高利方案，但限定以非美元資金轉換為美金ˋ辦理定存，且須達 1.5 萬美元以上；匯豐 (台灣)10 月底前，推出「2 個月」年息 3%、6 個月年息高達 4%，但是除了限制新資金承作以外，2 個月的 3% 需達 2 萬美元，4% 的高利方案更要求 10 萬美元起跳。

而公股行庫也加入搶市，彰銀到年底前，只要新台幣轉存 5000 美元以上，就享有 3 個月、6 個月、1 年年息分別 2.35%、2.55%、2.65%，但是限定要到臨櫃交易；華南銀行也是到年底前，無論新資金或是新台幣換匯，只要 1 萬美元以上，3 個月、6 個月、9 個月、1 年分別為 2.1%、2.3%、2.5%、2.5%

銀行業者表示，外幣利率相當具有吸引力，民眾可依據資金運用及各幣別匯利率狀況，選擇各種天期及外幣承作，不過投資人也須留意近期美元已來到相對較高位置，且要留意各家銀行美元定存方案限制與手續費等，在選擇上，投資人可選擇起存門檻較低者，或依自身需求選擇適合自己資金調度需求專案，以免因存款天期問題提前解約，而損失利息收入。