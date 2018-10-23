〈海外資金將回來〉提供符合需求的設廠土地 比租稅優惠重要

美中貿易大戰開打，政府行政部門更擬訂定海外台商資金匯回專法，研議提供租稅優惠並導引資金投入 5+2 等實體產業投資，屬於因勢利導的措施，但就業者而言，回台投資設廠有利規避目前地緣政治引爆的衝突，但除租稅誘因之外，能否提供有利設廠土地、水電供應及充足等生產要素才是重點。

事實上，在目前全台工業區土地價格高漲同時，政府針對產業缺地問題，首次公佈共 214.5 公頃閒置工業土地名單，提供台商返台媒合機會，但企業尋求產業聚落，及能符合本身生產條件的設廠土地才是重點，

信義全球資產投資部資深協理歐人彰表示，從經濟部公布名單來看，主要有三大挑戰。首先是需求與供給區位不對稱，佔閒置工業區較高比例如彰化濱海工業區、雲林科技工業園區等屬產業聚落發展腳步較慢區域，即達超過半數 124 公頃，而需求殷切之新北、桃園，相對閒置筆數較低。

以大立光 (3008-TW) 為例，大立光近 5 年內投資近 50 億元在台購買土地，並進行擴充，除已完成總投資額 200 億元的台中精密機械園區的二廠，去年以 10.36 億元購入台中工業區土地，由營建業者透露，即將發包動工；另加上 9 月購入的 3000 坪土地，也位於台中工業區內，都符合執行長林恩平所指 20 分鐘車程可到的地理位置，目前大立光仍有購地的需求，也將以符合此條件為篩選的要件，符合生產管理需求。

此外，今年因蘋果 LCP 軟板天線訂單到手，緊急在台擴廠的嘉聯益 (6153-TW)，最終選擇在桃園觀音投資逾 15 億元購廠落腳投入生產，主要也為符合其距離樹林企業總部近的優於管理生產條件。

近年以來，台南地區業者鉅橡 (8074-TW)、亞弘電 (6201-TW)，岱稜(3303-TW) 等，都選擇在台擴廠，也多屬在原廠區周邊的投資，業者直言，在目前面臨美中貿易衝突的挑戰之下，政府提供合適生產條件的土地供產業發展，遠較租稅誘因重要。