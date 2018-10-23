美債殖利率效應淡化 特別股被動式基金賣壓趨緩

美國 10 年期公債殖利率 10 月以來彈升，導致規模最大的特別股被動式基金 PFF 湧現贖回潮，股價出現修正，但觀察這兩周成交量已明顯量縮，帶動價格彈升，法人預期，高殖利率與低波動度優勢，吸引固定收益資金逢低進駐，推升反彈走勢。

美債殖利率彈升，PFF 從 8 月 31 日起，短短五周內贖回量高達 2,675 萬股，占 8 月底規模近 6%，造成特別股市場流動性轉差，影響價格表現。

但觀察 PFF 在 10 月 5 日當周創近期成交大量後，近兩周已出現明顯量縮，價格也開始有彈升跡象，在資金調節壓力下，可望使特別股挾高殖利率與低波動度優勢，吸引固定收益資金逢低進駐，推升反彈走勢。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷認為，美國通膨仍處溫和，美債殖利率大幅續揚不易，特別股此波修正屬市場過度反應的可能性相當高，在拋售賣壓趨緩後，很有機會重獲買盤青睞，支持價格向上追趕經濟成長基本面。

事實上，近兩周特別股贖回情況已有減緩跡象，且觀察市場信心指標之一的特別股封閉式基金折溢價，自 2011 年以來多處於溢價的封閉型特別股基金 FFC，現階段折價幅度回測支撐位置，隨市場悲觀情緒來到臨界點，特別股價格有回升機會。

余冠廷指出，特別股因具有相對較高殖利率，票面買回價格易形成股價下檔支撐等優勢，可望提高市場逢低承接意願。

從歷史經驗觀察，指數出現較明顯波動修正後，平均 2 個月左右可見低點支撐，此波 8 月底以來的修正已逾 1 個半月，目前美國 10 年期公債殖利率回落在 2.8% 至 3.2% 區間，加上總體經濟環境並無太大轉折，特別股波段修正可望機會進入尾聲。