聯卡中心導入國際標準QR Code規格 24家金融機構11月起陸續上線

聯合信用卡中心今 (23) 日宣布，全面導入 EMVCo. 國際標準 QR Code，合作對象涵蓋國際信用卡組織與 24 家金融機構，消費者只要到貼有共同 QR Code 識別貼的特約商店，就能以掃碼交感應方式完成付款交易。

聯卡中心表示，目前已有永豐、華南、一銀、台北富邦銀行等 4 家先導銀行完成「EMVCo. 國際標準 QR Code 主掃模式」測試，並準備相關應用場景，另外，台新、兆豐、遠東、新光、日盛、台中、台灣、土銀、合作金庫及財金公司也即將在 10 月底前完成測試。

另外，中國信託、玉山、聯邦、渣打及彰化銀行也已排定測試時程；國泰世華、凱基、元大、上海及王道銀行即將加入。

掃碼支付日漸盛行，但各式各樣的 QR Code 規格不一，缺乏共同規格，國際支付產業標準組織 EMVCo 去 (106) 年完成國際共通規格制訂，身為 EMVCo 會員之一的聯卡中心也跟進制定統一規格，預計 11 月上旬上線，提供整合 EMV QR Code 標準。

聯卡中心表示，國內支付的 QR Code 共通規格，整合 Visa、MasterCard、JCB、UnionPay、American Express、Diners & Discover 等國際支付品牌於單一 QR Code 中，

此外，QR Code 共通規格也提供現行自訂 QR Code 標準的第三方錢包業者，未來業者想與國際接軌時，即可依 EMVCo. 國際標準，導入其現行特約商店。



聯卡中心表示，QR Code 規格統一後，可進行跨行、跨平台交易處理的里程碑，應用通路將廣納各類型傳統市場、夜市、交通運輸、連鎖飲料店、早餐店、公務機關、帳單繳費等多元通路。