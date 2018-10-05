FCCL廠台虹Q3營收28.48億元創今年新高 季增近2成

手機軟板市場需求走揚帶動上游原物料廠營運成長，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收為 9.54 億元，月增 2.51%，年減 17.46%，台虹 9 月太陽能材料銷售大幅下滑，所幸 FCCL 產品銷售走高，補回部分營收。

台虹 9 月營收為 9.54 億元，月增 2.51%，年減 17.46%，第 3 季營收 28.48 億元創今年新高，季增 19.39%，年減 11.67%，累計 1-9 月營收為 72.33 億元，年減 13%，營收下滑主要在太陽能材料業務萎縮。

亞系券商最新出爐報告指出，台虹今年營收跌落百億元以下，稅後純益估為 7.37 億元，每股純益 3.53 元，但今年旺季已過，因此調降評等為「中立」。

台虹增加塗布線 2 條產線、加上其他生產線去瓶頸提升效率等相關工作改善完成，今年產能至少可增 10% 以上，報告指出，台虹的 FCCL 在長期努力下，已通過認證並打入日本大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用，估今年在 FCCL 部門營收將達 84.21 億元，年增 13.7%。

加計其他業務部門，券商估計台虹 2018 年營收估為 93.57 億元，年減 16.4%，但稅後純益預估為 7.37 億元，每股純益 3.53 元，仍能維持去年的獲利水準。

台虹第 2 季營收為 23.86 億元，毛利率 22.22%，季增 2.51 個百分點，年增 4.93 個百分點，稅後純益 1.58 億元，季增 62.66%，年減 18.69%，每股純益 0.76 元。上半年營收 43.85 億元，毛利率 21.08%，年增 2.54 個百分點，稅後純益 2.55 億元，年減 13.7%，每股稅後盈餘 1.22 元。