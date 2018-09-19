日搶占全球儲能 立凱-KY可望受惠 估2019年貢獻營收

根據日本媒體報導，目標 2020 年前日本儲能市場容量占全球 50%，且預期截至 2030 年，日本新能源發電量將占到總發電量的 35%。近期攜手日商合作的全球磷酸鋰鐵龍頭立凱 - KY(5227) 可望跟著受惠。立凱電今年正式搶入儲能領域，立凱電表示，公司過去耕耘多年電動車領域，在儲能方面也找到新契機，尤其某日本一線電子元件及消費品大廠，近期透過客戶口碑相傳，找到位於台灣的立凱電，經過雙方多日洽談後，未來將雙雙攜手進軍全球家用儲能市場，立凱電將供貨磷酸鋰鐵材料予此日本客戶。



立凱電指出，日本客戶態度相當積極，為確保立凱電產能不被其他品牌廠商搶先包下，雙方簽約目標 2019 年起、未來 5 年內，將吃下立凱電磷酸鋰鐵產能至少 7000 噸，立凱電目前在台灣廠正極材料年產能為 3000 噸，未來將先由台灣廠優先供貨予此日本客戶。明年起家用儲能市場有望成為立凱電未來營運成長新動能。



立凱電董事長張聖時指出，隨著全球用電量持續攀升、再生能源占比逐年增加，儲能系統成為產業界新寵兒，且儲能產業商機無限，由小到大，包含家庭、企業產業以及最大的電網需求等，相當樂觀立凱電切入儲能應用商機。他也呼籲政府應積極鼓勵發展儲能市場，以使綠能供電配合儲能系統讓電網穩定提升備載容量。