美對伊朗制裁將生效 油價重回80美元之上

美國對伊朗的新一波制裁，將於 11 月 4 日生效，在時間逐漸逼近的情況下，油價隨之攀升，上週跌破每桶 80 美元的布蘭特原油，今 (22) 日重回 80 美元之上。

台北時間週一下午 3 點 08 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.61%，至每桶 80.27 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.71%，至每桶 69.77 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，遭美國制裁的國家，想得到豁免，難度會比歐巴馬政府時代更高。

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 宣稱，將藉由增產，彌補伊朗受制裁，所造成的供給缺口；但 OPEC 內部文件顯示，6 月迄今，OPEC 的增產表現，不如預期，沙烏地阿拉伯增加的產量，被伊朗、委內瑞拉與安哥拉的下滑抵銷。

國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 認為，想補足伊朗受制裁所造成的供給缺口，絕非易事，油價可能進一步上漲。

上週五，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告指出，截至 10 月 19 日當週，美國石油鑽井平台增加 4 座，至 873 座，總量創 2015 年 3 月以來新高，預計美國原油產量將續增。