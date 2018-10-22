稱沙國不會減產 IEA：油價可能再攀高

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 疑遭殺害一事，美國總統川普揚言，將「嚴懲」沙烏地阿拉伯，沙國則反嗆，要讓油價大漲；不過，國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 表示，他不認為沙國會減產，且油價可能進一步走揚。

台北時間週一 (22 日) 下午 4 點 43 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.49 %，至每桶 80.17 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.68%，至每桶 69.59 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，川普曾言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」，沙國則揚言，要讓油價大漲，兩國緊張關係持續升溫。

Birol 指出，許多地緣政治、非能源相關問題，都可能對原油市場，造成影響。

Birol 稱，他不認為沙烏地阿拉伯會減產，因為委內瑞拉和伊朗的原油供給下滑，但市場需求依舊強勁，「產油國正面臨增產、安撫市場等巨大挑戰。」

就當前供需狀況而言，Birol 預估，「油價可能會進一步攀高」。

沙國原堅稱，10 月 2 日，Khashoggi「已自行離開領事館」；但 19 日又改口，稱 Khashoggi 在領事館內，與他人發生肢體衝突身亡。

川普對沙國反覆不一的說法，並不滿意；他直言，「這是重大的一步，但在找到答案前，我不會滿意。」