美制裁在即 伊朗：沙國、俄羅斯無法補足我們的原油缺口

伊朗石油部通訊社 SHANA 今 (22) 日引述石油部長 Bijan Zanganeh 說法，稱美國對伊朗實施經濟制裁，將使原油出口減少，而這個供給缺口，無法靠沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國來補足。

台北時間週一晚間 7 點 19 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.18%，至每桶 79.92 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.27%，至每桶 69.31 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Zanganeh 表示，伊朗的原油產量，在市場上「無可取代」，沙國和俄羅斯的產量，皆逼近歷史高點，且已無備用產能。

Zanganeh 強調，國際油價走揚，導致許多國家經濟成長趨緩，「這正在影響全球經濟」。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

美國駐伊朗特使 Brian Hook 上週指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 認為，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。