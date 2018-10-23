【大行報告】中泰證券：牧原股份(002714-CN)成本環比下降 出欄量仍高增

中泰證券發表研報指，牧原股份(002714-CN)發佈2018年三季報，1-9月公司實現營業收入91.81億元，同比增長28.28%;實現歸屬於母公司淨利潤3.50億元，同比下降80.68%。同時公司發佈2018年業績預告，預計全年歸屬於母公司淨利潤區間為7.00-10.00億元，同比上年同期下降-70.41%-57.73%。

研報指出，三季度受到非洲豬瘟疫情影響，生豬區域調運受限，南方主銷區和北方主產區生豬價格分化明顯，而牧原大部分生豬產能都分佈在北方生豬調出省，一方面出欄量依舊保持高增長但單月出現環比下降，公司前三季度生豬出欄764.60萬頭，同比增長45.86%，其中9月生豬出欄77.40萬頭，環比下滑31.26%;另一方面，生豬銷售均價受製於南北價差，公司三季度生豬銷售均價約為12.70元/千克，低於同期全國22省市生豬平均價0.75元/千克。

同時，2018年年初以來由於飼料原料價格承壓、以及豬價大幅下行導致的出欄均重下降，根據中泰測算，牧原2018年養殖成本環比下降，優勢依舊明顯。且牧原自身土地儲備充足，出欄增長的主要製約因素是融資能力以及每年的利潤滾動。目前來看，公司2018年融資渠道依舊豐富，可以維持資本開支高位。

此外，因為種豬隻能定點屠宰、且目前調運受限，非洲豬瘟現階段併不加速母豬淘汰，其影響的是後續後備母豬的補欄。對於豬價來說，從仔豬虧損去產能的邏輯分析，目前外購仔豬模式成本已經顯著低於自繁自養模式成本，前幾輪週期中一般此現象持續6個月左右可以看到生豬價格見底，疊加目前非洲豬瘟現狀，中泰預計2019年下半年有望可以看到豬價底部。

研報認為，牧原作為自繁自養模式龍頭，當前成本優勢依舊顯著，長期淨資產收益率高出行業平均，公司能夠憑借自身一流的成本管控能力穿越週期持續盈利，預計2018-2020年公司生豬出欄量為1100、1600及2100萬頭，歸屬於母公司淨利潤為7.90、-1.72及57.76億元，對應EPS分别為0.38、-0.08及2.77元，維持買入評級。