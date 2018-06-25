宇隆Q2獲利優於首季 估下半年業績比上半年好

宇隆 (2233) 第二季在稅率恢復正常及匯兌干擾降低，預估單季獲利將較首季明顯回升，下半年隨著 Bosch 的噴油嘴本體等新產品訂單陸續導入量產，醫療及腳踏車等新訂單挹注，整體業績會優於上半年。宇隆大客戶 Bosch 的訂單持續成長，加上新產品陸續導入量產，第一季營收創下單季歷史新高紀錄，獲利因國內營所稅增加至 20% 的影響，宇隆決定一次性增提約 3000 萬元的遞延所得稅負債，加上匯兌損失 1000 多萬元，導致單季獲利低於預期，每股盈餘 1.54 元，將去年同期 1.65 元下滑。



宇隆目前最大的客戶仍是國際汽車零組件大廠 Bosch，第一季營收占比約 63%，近幾季來自 Bosch 的訂單維持穩定成長，除原有的缸內直噴 (GDI)、高壓泵浦、柴油共軌等產品外，亦陸續取得 Smart 噴油嘴及柴油引擎用噴油嘴本體等新產品的訂單，由於 Bosch 的變速箱零件及高壓泵浦等產品的出貨已進入爬坡期，且取得噴油嘴本體等新產品的訂單將陸續導入量產，再加上 Hitach 及 Denso 等日系客戶出貨持續放大，新切入的美系零組件大廠 BorgWarner 可變正時系 統零件的出貨量也將繼續增加，為 2018 年營收成長的主要動力來源。



由於新產品的出貨量將持續放大，法人估，宇隆 2018 年營收仍會有雙位數成長，將續創歷史新高紀錄，每股盈餘約 7.5-8 元間。