〈競國法說〉泰國廠明年Q2放量出貨 車廠訂單增加帶動 明年力拚轉盈

PCB 廠競國實業 (6108-TW) 今 (12) 日召開法說會指出，轉投資競億 (泰國) 已取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，目前已在報價中，預估今年第 4 季可望有 1-2 個料號的訂單進來，明年第 1 季開始出貨，第 2 季可望放量，隨著明年車廠訂單順利增加，產能稼動率提升，有機會轉虧為盈。

競國指出，產品以少量多樣為主，目前有台灣競國、大陸競陸及泰國競億等 3 個廠區，以廠區來看，競陸約占集團營收 50%，台灣廠及泰國競億約各占 25%；泰國廠原本是為投入汽車板設立，主要產品應用為消費性電子產品，汽車板，電源供應器，工業設備等。

競國表示，目前泰國廠最大月產能 105 萬平方呎，上半年產能利用率 60%，資本支出 1100 萬元，未來汽車板是泰國廠發展重點；去年取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證，汽車板產品送樣實際測試也獲得通過，目前正進行產品報價。

競國指出，預估第 4 季 11、12 月會有 1-2 個料號訂單進來，明年第 1 季開始出貨，因為產品要求零缺失等條件，初期不會做太多，預計明年第 2 季可望開始放量。

競國表示，泰國競億目前毛利率約 3%，還未達到損益平衡的 8%，另外，產能利用率也要由目前的 60%，拉升到 70-75%，才能損益兩平，競國樂觀預期，如果明年車廠訂單順利增加，拉高產能利用率，將有機會轉虧為盈。

競國指出，3 個生產基地的產能及產品應用不同，目前仍偏重 3C 電子產品的應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；競國台灣廠最大月產能 22 萬平方呎，上半年產能利用率 75%，上半年資本支出 4600 萬元。

台灣廠主要產品應用為 CMOS 封裝板，SMD LED 封裝板，NB Cam 模組板，網通板，電源供應器，Sensor Board，轉接板，固態硬碟，銅基板，觸控模組板，TFT 等。

競國表示，台灣兩個工廠為前後段關係，以少量多樣為主，封裝板占營收 30%，未來成長前景的產品包括 SMD LED 封裝板，已有提供 MminiLED 的打樣，另外，網通板及銅基板也是看好的應用。

競國中國昆山廠最大月產能為 120 萬平方呎，上半年產能利用率 86%，上半年資本支出 6100 萬元，主要產品應用為網通板，DRAM 模組板，電池板，事務機器，工業設備，衛星接收器，汽車板，變頻器，手機充電器，USB，NB 零件，安防裝置，家電用板等；看好網通、DRAM 模組板的應用。