〈競國法說〉美中貿易戰不影響接單 7、8月毛利率優於Q2 下半年業績優上半年

PCB 廠競國實業 (6108-TW) 今 (12) 日召開法說會，法人關心美中貿易戰、及中國大陸政府環保政策的影響，競國指出，目前看來第 3 季接單並未感覺到影響，大陸接單沒有任何萎縮；目前自結 7、8 月的毛利率不低於第 2 季，第 3 季營運沒問題，營收將較第 2 季成長，獲利可以期待，下半年業績也將優於上半年。

競國表示，美中貿易戰第一階段關稅清單 500 億美元已經開始執行，目前沒有感覺到影響，大陸接單沒有萎縮，預計 9 月底實施的 2000 億美元清單，後續是否持續發酵還要觀察，目前看起來，第 3 季沒有問題，至於第三階段的 2670 億美元清單，是否衝擊第 4 季，仍需要持續觀察。

競國指出，第 2 季毛利率 15.6%，季增 3.2 個百分點，年增 1.8 個百分點，推升毛利率的原因與產品組合及匯率有關，由於台灣廠 90% 以上美元報價，大陸廠百分之百美元報價，第 2 季美元走強，轉換時可換較多本國貨幣，帶動毛利率提升，預估約有 2% 與匯率有關。

競國指出，大陸有些產品毛利比較好，如 DRAM 模組出貨較去年成長多，有助毛利率及獲利，目前自結 7、8 月毛利率不低於第 2 季，匯兌看起來也還不錯，看好第 3 季營收將較第 2 季成長，年增率部分至少可持平。

競國強調，去年美元從高點走弱，影響毛利率表現較差，今年美元由弱轉強，毛利率顯著提升，至於第 4 季能見度可維持過去水準，但美中貿易戰是否對第 4 季造成更多影響，還要觀察。

法人關心大陸環保政策嚴格，是否影響生產，競國表示，未來強迫性停產情況較少，除非是惡性違規，目前要求廢水減排一半，競國採取優化製程減少用水，廢水回水等來因應，輕污染的廢水回收，目前做的很好，可以做到減排一半，並受邀請進行減廢示範說明，對大陸環保有信心，不會有影響。