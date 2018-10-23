火電全開！由華能國電前三季業績聊聊其火電角色

提起華能國際電力(600011-CN，00902-HK)(下稱“華能國電”)，或許有很多人不了解，但華能國電是中國最大的上市發電公司之一，在電力公司裡一直都是扮演著電力一哥的角色，無論是市場地位還是發電量，都是行業的佼佼者。

10月18日晚，華能國電發布2018年前三季度業績。在近些年經歷業績大起大伏的歲月洗禮後，華能國電今年以來交出了靚麗的業績成績單，連續三個季度的發電量及售電量都有所增長。

前三季發電量增11%，火電利用小時回升

根據華能國電披露的最新運營業績報，於2018年第三季度，公司中國境內完成發電量1164.89億千瓦時，同比增長8.27%；完成售電量1095.20億千瓦時，同比增長8.34%。發電量相對於同比分別增長8.67%及14.52%的一季度及二季度，還算比較平穩。

2018年前三季度的表現相對更好些，公司中國境內累計完成發電量3267.55億千瓦時，同比增長11.04%；完成售電量3078.19億千瓦時，同比增長11.04%。 2018年前三季度公司中國境內各運行電廠平均上網結算電價為人民幣417.12元╱兆瓦時，同比增長1.99%。

華能國電發電量及售電量上升，主要受益於全國社會用電量增長，特別是第三產業和居民生活用電保持兩位數增長。此外，受益於火電利用小時回升，公司在福建、廣東和華中地區各省份發電量同比也有較大幅度增長；以及新增風電、光伏、燃氣機組對發電量增長做出貢獻。

值得注意的是，根據中圖環球《全國火電風險預警分析報告》，福建、廣東是煤電裝機大省，火電裝機在全國排名靠前，但火力利用小時數排名較偏後，分別排名第13位和第9位。

來源：中圖環球數據庫

而華能國電在火電利用小時排名較偏後的省份和地區能有所回升，是因為公司火電機組比重較高，抓住第三產業和居民生活用電保持兩位數增長的機遇搶發電量。根據2018年半年報，華能國電上半年境內運行電廠利用小時為2051小時，同比上升150小時，遠高於全國發電設備累計平均利用小時同比增加68小時至1858小時的數據。

火電全開的背後是高企的負債率

不同於工業品為原料的輕工業，電力行業屬於典型的重資本行業，尤其是火電行業。電力公司需要花費重資建設昂貴的發電站，而建設費用往往需要依靠負債去完成，運營後的發電站通過發電產生的利潤用於還債。

自成立以來，華能國電通過自建以及引進各類技術水平較高的機組，先後引進了60萬千瓦「超臨界」發電機組、建成了亞洲裝機容量最大的海上風電項目、建成了中巴經濟走廊首個重大能源項目等。截至2018年6月30日，公司中國境內電廠分佈至在26個省、自治區和直轄市，可控發電裝機容量為104,425兆瓦，權益發電裝機容量為91,894兆瓦。

這些項目給公司帶來巨大收益，於2018年6月30日，華能國電固定資產為2778.2億元。與此同時，公司短期借款達595.2億元、長期借款達1185.6億元，資產負債率達72.7%。由於行業的特殊性，電力行業中有中廣核電力(01816-HK)、大唐發電(00991-HK)等多家電力上市公司資產負債率也超過70%。

在成本端方面，電力企業的成本主要由燃料、折舊、人工以及維修費用組成。其中，燃料是華能國電最大的成本，2018年上半年燃料成本為516億元，佔營業收入比例達62.6%，而折舊成本及人工成本分別為101.2億元及45億元。

快速擴張業務版圖造成的巨額負債以及巨大固定資產帶來的折舊費用，在這種情況下，穩定的經營淨現金流是企業的生命線。 2018年1-6月，公司經營淨現金流入為151.16億元，同比增長5.69%，還算比較穩定。同時，華能國電近期通過多次發行債券進行募資，以補充運營資金及償還債務。

火電行業正在觸底，華能國電業績可期

燃料成本是影響火電企業業績的最大因素，而目前火電是中國電力行業最重要的能量來源，佔比接近72%。由於火電主要是靠煤炭作為燃料的，根據行業整體情況，煤價佔發電量成本60%左右，因此煤價的走勢成為火電企業經營狀況的“晴雨表”。

從今年年初以來的煤價走勢看，1-4月初市場煤價下行，隨後煤價回升，6 月中旬以來煤價再度穩中有降。煤炭價格大幅上行後，發改委等部門出台了多項措施穩煤價，未來在綠色區間運行的可能較大，火電企業成本無進一步上行壓力，將促使火電行業績進入上升通道。

長期來看，發電設備利用小時逐步提升，2018年上半年全國火電平均利用小時為2126小時，比上年同期增加116小時，同比提升5.8%。今年全年煤電利用小時數增速或達5.2%，不僅可以對沖動力煤價高企對火電業績的不利影響，或還可以帶來業績增長。

值得留意的是，華能國電目前的PB值僅為0.69倍，居於歷史底部。而目前電力行業的PB平均值為1.44倍，華能國電在行業內的PB值位於末尾。

盈利方面，華能國電2018年上半年以824億人民幣的營收穩坐行業第一寶座，609.74%的淨利潤增長率僅次於華電國際電力(01071-HK)675.81%的淨利潤增長率，如此高的淨利潤增長率，證明華能國電成長性很可觀。因此，華能國電值得我們關注。