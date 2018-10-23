花旗：創新不足 人們對iPhone新機的興趣逐年減弱

據花旗創新實驗室 (Citi Research Innovation Lab) 最新研究報告認為，近幾年來，人們對 iPhone 新機的熱情正在減退。

花旗主要是分析近 6 年以來，人們在新機發布前後，iPhone 在 Google 搜索趨勢的變化。結果顯示，在發布活動後都可以觀察到網路搜索的高峰，但興趣的趨勢卻逐年下滑。

(圖表取自 mashable)

以近 6 年來看，iPhone 5 發表的時間最早，關注度也最高，而關注度最低的，就是今年的 iPhone XR/XS。

花旗認為，創新力度不夠、iPhone 在主要市場飽和，是興趣減弱的主因。

同樣的情況，在上週五 iPhone XR 的銷售和排隊上也能看出跡象。分析師指出，首波排隊賣出的量並不大，卻是忠實果粉急於想買進新機的熱情展現，而在 19 日凌晨的銷售排隊人數並不多。

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 對此感到驚訝。他原本認為，今年新產品中 iPhone XR 對消費者的吸引力最高，但卻沒有銷售完。

而 iPhone XR 在銷售 3 天之後，所有容量和顏色仍可在 Apple 網站上獲得，令《Forbes》科技文章作者 Gordon Kelly 覺得意外。他認為，這在過去 11 年來似乎從未發生，而原因恐怕不是因為 iPhone XR 供貨足夠，實際上由於生產問題，還讓 XR 延後 1 個月銷售。